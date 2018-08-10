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Темой «Спасской башни-2018» станет офицерский бал
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Главной темой фестиваля «Спасская башня-2018» станет офицерский бал 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Темой XI московского фестиваля военных оркестров "Спасская башня" станет Московский офицерский бал, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе мероприятия.
"Главной темой XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" стал Московский офицерский бал. Выбор темы неслучаен — опрос зрителей в социальных сетях показал, что гости фестиваля больше всего хотят слышать в исполнении военных оркестров старинные марши и вальсы", — говорится в сообщении.
В оргкомитете фестиваля отметили, что в этом году посетителей шоу-программы ждут "Офицеры в парадных мундирах, дамы в вечерних туалетах, улыбки, танцы и живая музыка в исполнении лучших военных оркестров".
В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — сердце российской столицы — Красная площадь. Оркестр на фестивале в прошлом году исполнил попурри из отечественных мультфильмов, чем военные музыканты удивят публику в этом году, пока остается в секрете.
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