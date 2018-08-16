В Санкт-Петербурге впервые пройдет фестиваль «Акустика Счастья»

18 августа (с 13.00 до 23.00) на территории Юсуповского сада пройдёт музыкально-гастрономический фестиваль «Акустика Счастья». На сцене фестиваля выступят космополитично-мелодичная AYO, влюбившая в себя Нью-Йорк и Париж, яркая и любимая MANIZHA, впервые в России — шведский лауреат премии Грэмми ALBIN LEE MELDAU, а также экспериментальная группа ALL IN ORCHESTRA.

Повышенное внимание уделено гастрономической составляющей мероприятия. Помимо фудкорта со стрит-фудом из натуральных продуктов, в саду на один день появится уютный pop-up ресторан с большими столами, в котором можно будет отведать блюда от шеф-повара ресторана «Счастье» Дмитрия Решетникова

Также на территории фестиваля будет возведён купол уникального для Петербурга мобильного планетария. Здесь, в перерывах между едой и музыкой, можно будет совершить удивительное путешествие к звёздам и узнать историю освоения космоса.

Кроме того, гости смогут посетить станции здорового питания и практических классов йоги от Urban Yoga, блошиный рынок, лавки натуральных продуктов. А для юных посетителей фестиваля будет построен детский городок с игровой зоной, познавательными занятиями, где можно будет весело провести время под присмотром профессиональных педагогов. Детям до 12 лет в сопровождении взрослых — вход бесплатный.