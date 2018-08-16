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Сельскохозяйственный фестиваль «Своё» пройдёт в Ижевске
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Сельскохозяйственный фестиваль «Своё» пройдёт в Ижевске 

ИА «Сусанин» 16 августа 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Сельскохозяйственный фестиваль «СВОЁ» пройдёт в Ижевске. Как сообщают организаторы, мероприятия проведут в парке имени Кирова в выходные, 25 и 26 августа, с 10:00 до 20:00.
В течение двух дней фестиваля фермеры и производители продуктов питания представят свою продукцию. Малыши и их родители смогут посетить детскую зону, принять участие в самых разнообразных мастер-классах по традиционным ремёслам и промыслам. Увлекательные и полезные занятия проводятся по предварительной записи каждый час и занимают от 20 до 40 минут.
Также на фестивале «СВОЁ» можно не только приобрести фермерскую продукцию домой, но и попробовать самую разнообразную уличную еду, приготовленную энтузиастами стритфуд-движения города.
Для детей, пришедших на праздник, в каждый из дней ожидает развлекательно-познавательная программа.
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