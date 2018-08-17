В Сокольниках можно будет попробовать «космическую» еду

На грядущих выходных в ПКиО «Сокольники» пройдет гастрономический фестиваль «Гренадин».

Парк превратится в food-зоны, где можно будет попробовать разные блюда. Так, жителям предложат попробовать ресторанную, уличную, вегетарианскую и национальную кухни. Кроме того, в ассортименте будет даже «космическая» еда.

Как уточнили в парковой пресс-службе, 18 и 19 августа гости столицы смогут по достоинству оценить многие шедевры в рамках гастрономического фестиваля. Это будет настоящий «праздник живота», где каждый сможет найти что-то по своему вкусу.

В «Сокольниках» в ближайшие выходные пройдут выступления артистов, увлекательные мастер-классы и разнообразные конкурсы. Организаторы приглашают прийти, попробовать и насладиться праздником развлечений и еды.

Фестиваль будет открыт все выходные с 10 до 21 часов.

Место проведения: Большой круг, 4-й Лучевой просек, Главная аллея, Фонтанная площадь.