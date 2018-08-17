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В Сокольниках можно будет попробовать «космическую» еду
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В Сокольниках можно будет попробовать «космическую» еду 

Управа района Сокольники 35 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
На грядущих выходных в ПКиО «Сокольники» пройдет гастрономический фестиваль «Гренадин».
Парк превратится в food-зоны, где можно будет попробовать разные блюда. Так, жителям предложат попробовать ресторанную, уличную, вегетарианскую и национальную кухни. Кроме того, в ассортименте будет даже «космическая» еда.
Как уточнили в парковой пресс-службе, 18 и 19 августа гости столицы смогут по достоинству оценить многие шедевры в рамках гастрономического фестиваля. Это будет настоящий «праздник живота», где каждый сможет найти что-то по своему вкусу.
В «Сокольниках» в ближайшие выходные пройдут выступления артистов, увлекательные мастер-классы и разнообразные конкурсы. Организаторы приглашают прийти, попробовать и насладиться праздником развлечений и еды.
Фестиваль будет открыт все выходные с 10 до 21 часов.
Место проведения: Большой круг, 4-й Лучевой просек, Главная аллея, Фонтанная площадь.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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