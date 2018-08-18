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В эти выходные в Москве состоится гастрономический фестиваль
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В эти выходные в Москве состоится гастрономический фестиваль 

Kitchenmag 4 часа назад
Фото: Kitchenmag
В рамках Первой Туристской недели регионов России 18-19 августа состоится Гастрономический фестиваль «ГРЕНАДИН». Это праздник вкуснейшей еды, десертов и напитков, познавательных мастер-классов, конкурсов и развлечений.
Фестиваль откроется костюмированным карнавальным шествием участников и посетителей мероприятия. На Фонтанной площади и прогулочных аллеях парка разместятся точки питания различных производителей и продавцов гастрономической продукции. Концертно-развлекательная программа на главной сцене Гастрономического фестиваля «ГРЕНАДИН» создаст особую атмосферу праздника.
Фестиваль заинтересует широкую аудиторию любого возраста и вкусовых предпочтений. Посетители парка станут участниками замечательного праздника еды и развлечений. ​
Ведущие кулинары и бармены поделятся секретами вкуснейших рецептов и способов подачи блюд и напитков.
С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.
Место проведения: ПКиО «Сокольники», КВЦ «Сокольники», павильон № 2 Вход свободный.
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