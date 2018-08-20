В Самаре откроют театральную лабораторию 

Мероприятие пройдет в театре юного зрителя «СамАрт»
В театре юного зрителя «СамАрт» с 1 по 9 сентября пройдет XIII Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка». — Концепция фестиваля — развитие театрального искусства для детей и молодежи, поддержка и стимулирование творческой деятельности по созданию спектаклей для детей, — сообщают организаторы фестиваля.
Фестиваль традиционно состоит из двух блоков: заявочных работ молодых участников-режиссеров и показа профессиональных работ молодых режиссеров.
В этом году впервые Московский областной государственный театр кукол представит спектакль «Чудо-радуга» для зрителей старше трех лет. Спектакль пройдет 8 сентября, в 11:00 и 13:00. А днем ранее для детей покажут спектакль «Сказки Пушкина». Начало в 11:00.
Для старшей аудитории организаторы фестиваля 8 сентября в 16:00 покажут постановку по пьесе австрийского драматурга Хольгера Шобера «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим». Фестиваль-лабораторию закроет 9 сентября в 18:00 спектакль Николая Островского «Как закалялась сталь».