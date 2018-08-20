Ещё
В Самаре откроют театральную лабораторию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Самаре откроют театральную лабораторию 

63.ru 20 августа 2018
Фото: 63.ru
Мероприятие пройдет в театре юного зрителя «СамАрт»
В театре юного зрителя «СамАрт» с 1 по 9 сентября пройдет XIII Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка». — Концепция фестиваля — развитие театрального искусства для детей и молодежи, поддержка и стимулирование творческой деятельности по созданию спектаклей для детей, — сообщают организаторы фестиваля.
Фестиваль традиционно состоит из двух блоков: заявочных работ молодых участников-режиссеров и показа профессиональных работ молодых режиссеров.
В этом году впервые Московский областной государственный театр кукол представит спектакль «Чудо-радуга» для зрителей старше трех лет. Спектакль пройдет 8 сентября, в 11:00 и 13:00. А днем ранее для детей покажут спектакль «Сказки Пушкина». Начало в 11:00.
Для старшей аудитории организаторы фестиваля 8 сентября в 16:00 покажут постановку по пьесе австрийского драматурга Хольгера Шобера «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим». Фестиваль-лабораторию закроет 9 сентября в 18:00 спектакль Николая Островского «Как закалялась сталь».
63.ru: последние новости
Карнавал в честь фестиваля цветов: по улице Куйбышева проедут нарядные платформы с «букетами» «Детей наказывали голодом»: жительница Сызрани судится с руководством детского сада Кнут-шоу и гадалки: появилась полная программа фестиваля «Пластилиновый дождь» в Самаре
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение