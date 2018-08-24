FITNESS DAY пройдет в Таганском парке 

На территории Таганского парка 26 августа для всех желающих проведут FITNESS DAY.
На мероприятии ждут любителей спорта и активного образа жизни.
— Для гостей парка организуют несколько спортивных станций. Посетители мероприятия смогут побывать в зоне единоборств и пройти функциональный тренинг, — поделились в пресс-службе парка.
Кроме того, гостей ждет викторина, соревнования, конкурс на лучшие фотографии и многое другое.
Для детей организуют мастер-классы, эстафету и флешмоб.
Фестиваль стартует в 12:00 по адресу: улица Таганская 40-42. Вход свободный.