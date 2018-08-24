8 сентября в ЦК «Сцена» представят новый спектакль

В День города в Конькове состоится премьера спектакля «Провинциалка. Репетиция» нового режиссера театра «Откровение» Сергея Захарина . Начало спектакля в 18.00.

Кроме того, еще одну его работу — спектакль «Маугли» — можно будет увидеть 2 сентября на Дне открытых дверей. Центр «Сцена» (Островитянова, 15/1) распахнет свои двери для всех желающих 1 и 2 сентября.

В программе: интерактивные программы для детей и взрослых, розыгрыш билетов на спектакли, презентации и мастер-классы от руководителей студий.