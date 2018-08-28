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Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Санкт‐Петербурге
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Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru + ещё 5 28 августа 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Кинофестиваль «Послание к человеку» будет проходить с 15 по 22 сентября в Петербурге. В его рамках режиссер Паоло Соррентино представит свой новый фильм. Об этом сообщил сайт «Русская Планета».
Итальянский режиссер примет участие в церемонии открытия кинофестиваля на Дворцовой площади в честь своего первого визита в Россию. Он также представит фильм «Лоро», премьера которого прошла на Каннском фестивале.
На большом экране у здания Государственного Эрмитажа зрителям покажут известную кинокартину «Молодость» с Майклом Кейном и Харви Кейтелем в главных ролях.
Всего в конкурсную программу кинофестиваля «Послание к человеку» вошли более 70 фильмов, в том числе 10 мировых премьер, три международных и более 30 премьер российских.
Событие проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга.
Мероприятия фестиваля займут центральные городские киноплощадки — «Великан», «Родина», «Лендок», Дом кино.
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