Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Санкт‐Петербурге

Кинофестиваль «Послание к человеку» будет проходить с 15 по 22 сентября в Петербурге. В его рамках режиссер Паоло Соррентино представит свой новый фильм. Об этом сообщил сайт «Русская Планета».

Итальянский режиссер примет участие в церемонии открытия кинофестиваля на Дворцовой площади в честь своего первого визита в Россию. Он также представит фильм «Лоро», премьера которого прошла на Каннском фестивале.

На большом экране у здания Государственного Эрмитажа зрителям покажут известную кинокартину «Молодость» с Майклом Кейном и Харви Кейтелем в главных ролях.

Всего в конкурсную программу кинофестиваля «Послание к человеку» вошли более 70 фильмов, в том числе 10 мировых премьер, три международных и более 30 премьер российских.

Мероприятия фестиваля займут центральные городские киноплощадки — «Великан», «Родина», «Лендок», Дом кино.