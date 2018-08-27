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Более 5 тысяч человек стали участниками фестиваля искусств «Дни романтики на Вятке»
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Более 5 тысяч человек стали участниками фестиваля искусств «Дни романтики на Вятке» 

Vyatka-grad.ru + ещё 1 27 августа 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
Главной площадкой события стал Александровский сад Фестиваль искусств «Дни романтики на Вятке» прошел в Кирове 25 августа.
Мероприятие проводится с 2013 года и уже успело стать традиционным событием для Кировской области.
«Фестиваль «Дни романтики на Вятки» имеет свои сложившиеся традиции — он приурочен ко дню рождения прославленного писателя, уроженца Слободского Александра Грина, с творчеством которого знаком каждый житель нашего региона и всей страны. Мы рассматриваем данный проект в первую очередь как точку развития внутреннего туризма. Все мероприятия фестиваля направлены на знакомство жителей и гостей города с историей нашего родного края», — отметил министр спорта и молодежной политики региона Георгий Барминов.
Начиная с 20 августа, в библиотеках и музеях города были организованы мероприятия, посвященные творчеству прославленного писателя. Финальное событие недели — фестиваль искусств «Дни романтики на Вятке» — прошло в субботу в Александровском саду.
Всех гостей фестиваля ждала насыщенная развлекательная программа. Старт мероприятию дал концерт с участием ведущих солистов и творческих коллективов города Кирова, а также мастер-классы для всей семьи.
Во второй половине дня посетители фестиваля смогли принять участие в работе арт-площадок, книгообменника, мастер-классах по аргентинскому танго, кубинской сальсе и другим видам танцев. Кроме того, участники события стали зрителями выступлений музыкальных коллективов города и актеров Кировского драматического театра.
Одна из участниц фестиваля Анастасия Шуклина рассказала, что принимает участие в данном мероприятии впервые, однако знает о проведении фестиваля уже много лет.
«Узнала о «Днях романтики на Вятке» несколько лет назад, но в этом году удалось посетить фестиваль в первый раз. Я восхищена этим праздником — во всем Александровском саду царит дух романтики, люди танцуют, поют, посещают творческие площадки. Например, я сегодня приняла участие в мастер-классе по рисованию, посмотрела на выступление танцоров и музыкантов. Думаю, что такие яркие и добрые мероприятия объединяют жителей города и привлекают гостей из других регионов», — поделилась девушка.
Завершился день романтики традиционным фестивалем джаза и чтением стихов до рассвета в Шахматном домике Александровского сада.
Фото — Министерство спорта и молодежной политики Кировской области
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