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В Черемушках пройдет выставка «Москва — столица театральной жизни»
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В Черемушках пройдет выставка «Москва — столица театральной жизни» 

Мои Черемушки + ещё 8 30 августа 2018
Фото: Мои Черемушки
Специально к Дню города в центре культуры и искусства «Меридиан» откроется историко-документальная выставка «Москва — столица театральной жизни». На выставке будут представлены документы Архивного фонда Москвы, рассказывающие о более чем 200-летней истории театральной жизни города.
Гости выставки узнают о постройке Петровского театра — первого каменного театра в Москве, строительстве здания Большого театра — центра музыкальной жизни Москвы XIX века, страницах истории Малого театра и его выдающихся актерах. Продлится экспозиция с 5 сентября по 14 октября.
В разделе, отражающем развитие московских театров в ХХ веке, представлены материалы о Государственном академическом театре имени Моссовета, Московском театре «Ленком» и Московском государственном академическом театре «Современник». Вход в фойе первого этажа, где и пройдет экспозиция, свободный.
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