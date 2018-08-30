В Черемушках пройдет выставка «Москва — столица театральной жизни»

Специально к Дню города в центре культуры и искусства «Меридиан» откроется историко-документальная выставка «Москва — столица театральной жизни». На выставке будут представлены документы Архивного фонда Москвы, рассказывающие о более чем 200-летней истории театральной жизни города.

Гости выставки узнают о постройке Петровского театра — первого каменного театра в Москве, строительстве здания Большого театра — центра музыкальной жизни Москвы XIX века, страницах истории Малого театра и его выдающихся актерах. Продлится экспозиция с 5 сентября по 14 октября.