Инклюзивный фестиваль в «Доме ремесел» на ВДНХ

В «Доме ремесел» на ВДНХ проведут инклюзивный фестиваль «Вместе со всеми». Он состоится 2 сентября. Гостей ждут ряд мастер-классов, маркет и лекции. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

— В открытом лектории весь день будут идти лекции соответствующей тематики, на маркете гости смогут приобрести изделия участников мастерской «Особая керамика на ВДНХ», столярной мастерской «Артель блаженных», книги издательства «Самокат», — описали программу фестиваля в пресс-службе выставочного комплекса.

Также в рамках фестиваля инклюзивный проект «ВзаимоДействие» покажет спектакль «Елка в комнате», а ближе к вечеру для гостей праздника состоятся концерт и диджей-сет. Кроме того, на фестивале проведут различные мастер-классы. Участие в них будет платным, все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Жизненный путь».

Фестиваль продлится с 11.00 до 20.00. Вход свободный без возрастных ограничений. (ео)