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Инклюзивный фестиваль в «Доме ремесел» на ВДНХ
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Инклюзивный фестиваль в «Доме ремесел» на ВДНХ 

Управа Останкинского района + ещё 7 30 августа 2018
Фото: Управа Останкинского района
В «Доме ремесел» на ВДНХ проведут инклюзивный фестиваль «Вместе со всеми». Он состоится 2 сентября. Гостей ждут ряд мастер-классов, маркет и лекции. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.
— В открытом лектории весь день будут идти лекции соответствующей тематики, на маркете гости смогут приобрести изделия участников мастерской «Особая керамика на ВДНХ», столярной мастерской «Артель блаженных», книги издательства «Самокат», — описали программу фестиваля в пресс-службе выставочного комплекса.
Также в рамках фестиваля инклюзивный проект «ВзаимоДействие» покажет спектакль «Елка в комнате», а ближе к вечеру для гостей праздника состоятся концерт и диджей-сет. Кроме того, на фестивале проведут различные мастер-классы. Участие в них будет платным, все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Жизненный путь».
Фестиваль продлится с 11.00 до 20.00. Вход свободный без возрастных ограничений. (ео)
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