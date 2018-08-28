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Карнавальное шествие «Река Нижнего» состоится 1 сентября
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Карнавальное шествие «Река Нижнего» состоится 1 сентября 

АиФ Нижний Новгород + ещё 2 28 августа 2018
Фото: АиФ Нижний Новгород
Большое праздничное шествие «Река Нижнего» в рамках фестиваля «Секреты мастеров» состоится 1 сентября в 15:00 на Нижневолжской набережной, сообщает пресс-служба городской администрации.
Шествие возглавят нижегородские артисты: мимы, жонглеры, танцоры, ходулисты и уличный театр из Санкт-Петербурга «Небесная карусель». Участники карнавала пройдут по набережной с флагами и лентами, а затем откроют фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров».
Сообщается, что в шествии смогут принять участие все желающие, но на участниках должна быть одежда белого цвета.
Напомним, что VI международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров» пройдет на Нижневолжской набережной 1 и 2 сентября. В прошлом году в фестивале приняли участие более 200 мастеров из 10 стран и 16 регионов России. Площадку фестиваля посетили около 25 тысяч гостей.
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