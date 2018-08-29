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На фестивале «Город-Сад» в Воронеже запретят подъезд к Зеленому театру
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На фестивале «Город-Сад» в Воронеже запретят подъезд к Зеленому театру 

АиФ + ещё 4 29 августа 2018
Фото: АиФ
Во время проведения фестиваля «Город-Сад» запретят подъезд к Зелёному театру со стороны домов №№ 12 и 14 на улице Берёзовая Роща, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничения будут действовать с 7:00 30 августа до 7:00 3 сентября.
Напомним, международный фестиваль садов и цветов пройдет в Воронежском центральном парке с 30 августа по 2 сентября. Каждый из четырех фестивальных дней будет носить тематический характер, и посетители смогут выбрать интересную для себя программу. Об арт-объектах, мастер-классах и гостях «Города-Сада» можно почитать здесь.
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