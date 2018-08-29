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Жители поселения могут посмотреть спектакли бесплатно
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Жители поселения могут посмотреть спектакли бесплатно 

Администрация поселения Вороновское + ещё 1 29 августа 2018
Фото:mos.ru  Жители поселения Вороновское, любители театрального искусства, могут посетить мероприятия Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова, которые пройдут в столице 8 и 9 сентября в рамках празднования Дня города.
По сообщению пресс-службы Правительства Москвы, жители и гости города увидят порядка 50 уличных спектаклей и шоу, которые представят девять театров из восьми стран — России, Франции, Великобритании, Испании, Германии, Бразилии, Южной Кореи и Тайваня.
Шоу будут проходить бесплатно на праздничных площадках в «Лужниках» и на Манежной площади.
Ознакомиться с программой фестиваля можно на официальном сайте Мэра Москвы. театр, искусство, спектакль, фестиваль
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