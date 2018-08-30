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Литературный фестиваль «Смыслы» состоится 1 сентября в Нижнем Новгороде
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Литературный фестиваль «Смыслы» состоится 1 сентября в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 13 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Мероприятие пройдет с 11:00 до 19:00 в Александровском саду в рамках молодежного фестиваля «Высота».
Как отмечается в сообщении, «Смыслы» — это открытое пространство для отдыха, общения, творчества и прогулок.
Гостей фестиваля ждут встречи с нижегородскими писателями, мастер-классы от представителей молодежной культуры города, концерт с участием нижегородских групп и исполнителей, презентация новых книг, зоны для отдыха и чтения, буккроссинг.
Будет работать свободный микрофон, все желающие смогут прочитать со сцены произведения любимых писателей и поэтов или свои собственные.
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