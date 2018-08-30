Литературный фестиваль «Смыслы» состоится 1 сентября в Нижнем Новгороде

Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 19:00 в Александровском саду в рамках молодежного фестиваля «Высота».

Как отмечается в сообщении, «Смыслы» — это открытое пространство для отдыха, общения, творчества и прогулок.

Гостей фестиваля ждут встречи с нижегородскими писателями, мастер-классы от представителей молодежной культуры города, концерт с участием нижегородских групп и исполнителей, презентация новых книг, зоны для отдыха и чтения, буккроссинг.

Будет работать свободный микрофон, все желающие смогут прочитать со сцены произведения любимых писателей и поэтов или свои собственные.