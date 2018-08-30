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Музыкальные перфомансы и фаер-шоу: как пройдут последние дни фестиваля в честь юбилея Парка Горького
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Музыкальные перфомансы и фаер-шоу: как пройдут последние дни фестиваля в честь юбилея Парка Горького 

Вечерняя Москва + ещё 2 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Праздничные мероприятия, посвященные девяностолетию одной из самых лучших зеленых зон столицы, проходят с 25 августа.
Москвичей и гостей столицы, которые посетят фестиваль ждет увлекательная программа. Перфомансы, лекции, концерты и другие интересные события готовят организаторы мероприятия.
Спектакли «Полночный баланс» лауреата «Золотой маски» Антона Адасинского и его театра Derevo смогут увидеть те, кто 30 августа, в 21:00, окажется возле Пионерского пруда. Искусство этого театра меньше всего похоже на классический театр. Это перформанс, сочетающий в себе элементы танца, шоу и пантомимы. Главным инструментом артистов является не язык, а тело.
Также парк с 90-летием поздравят флагманы московской инди-сцены On-The-Go и специальный гость — шведская исполнительница Нене Черри, чье творчество находится на стыке соула, джаза и хип-хопа.
Закончится концерт грандиозным салютом в 21:50, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин открыл фестиваль «90 лет Парку Горького».
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