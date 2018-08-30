Музыкальные перфомансы и фаер-шоу: как пройдут последние дни фестиваля в честь юбилея Парка Горького

Праздничные мероприятия, посвященные девяностолетию одной из самых лучших зеленых зон столицы, проходят с 25 августа.

Москвичей и гостей столицы, которые посетят фестиваль ждет увлекательная программа. Перфомансы, лекции, концерты и другие интересные события готовят организаторы мероприятия.

Спектакли «Полночный баланс» лауреата «Золотой маски» Антона Адасинского и его театра Derevo смогут увидеть те, кто 30 августа, в 21:00, окажется возле Пионерского пруда. Искусство этого театра меньше всего похоже на классический театр. Это перформанс, сочетающий в себе элементы танца, шоу и пантомимы. Главным инструментом артистов является не язык, а тело.

Также парк с 90-летием поздравят флагманы московской инди-сцены On-The-Go и специальный гость — шведская исполнительница Нене Черри, чье творчество находится на стыке соула, джаза и хип-хопа.

Закончится концерт грандиозным салютом в 21:50, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.