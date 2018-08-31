Названы самые популярные среди фотографов города

Москва попала в тройку лидеров, составленного Dreamstime рейтинга самых фотографируемых городом мира. Об этом сообщает Travel Pulse.

Согласно предоставленным данным, Москва заняла вторую строчку списка, уступив место Нью-Йорку. На третьем месте находится Лондон.

Также в топ-10 самых фотографируемых город попали Бангкок, Париж, Рим, Лос-Анджелес, Венеция, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекин и Сингапур.