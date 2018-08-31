Ещё
Названы самые популярные среди фотографов города
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Названы самые популярные среди фотографов города 

Газета.Ru + ещё 23 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Москва попала в тройку лидеров, составленного Dreamstime рейтинга самых фотографируемых городом мира. Об этом сообщает Travel Pulse.
Согласно предоставленным данным, Москва заняла вторую строчку списка, уступив место Нью-Йорку. На третьем месте находится Лондон.
Также в топ-10 самых фотографируемых город попали Бангкок, Париж, Рим, Лос-Анджелес, Венеция, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекин и Сингапур.
Ранее британский журнал The Economist составил рейтинг Global Liveability Ranking 2018, в котором названы города с наилучшими условиями для комфортного проживания. Первую строчку рейтинга заняла австрийская столица Вена, на втором месте оказался австралийский Мельбурн, а на третьем — японский город Осака.
Газета.Ru: последние новости
"Африка" предложил открыть музей Цоя в Петербурге Гости увидят кроликов и цесарок на фестивале "Славянское подворье‑2018" в Подольске Суд прекратил производство по жалобе Трунова и Маруани
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности1
А вы видите животных на фотографиях?42
Как возникли названия известных групп
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров1
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение