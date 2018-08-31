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«Новая Книга. Том III»
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«Новая Книга. Том III» 

Ревизор.ru 14 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Фестиваль, организованный ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения» при поддержке мэрии Новосибирска, развернётся в центр города, в Первомайском сквере и продлится три дня (до 2 сентября).
С каждый годом растёт количество участников фестиваля. В этом году на участие в крупнейшем фестивале Сибирского федерального округа под открытым небом заявилось более 90 независимых книжных издательств России. Будут представлены самые интересные книжные новинки, инновационные литературные перформансы, насыщенные детские программы, книжная ярмарка. В рамках фестиваля будет организован цикл лекций ведущих литературных критиков и писателей России. Традиционно в программе мероприятия — спектакли и читки Театра.doc (Москва).
В прошлом году фестиваль собрал за три дня более 25000 неравнодушных к литературе горожан и гостей Новосибирска.
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