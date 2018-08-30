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В «Меридиане» открывается новая историко-документальная выставка
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В «Меридиане» открывается новая историко-документальная выставка 

Обручевский меридиан 30 августа 2018
Фото: Обручевский меридиан
Ко Дню города центр культуры и искусства подготовил историко-документальную выставку «Москва — столица театральной жизни».
На выставке, которая откроется 5 сентября, будут представлены документы Архивного фонда Москвы, рассказывающие о более чем 200-летней истории театральной жизни города: о постройке Петровского театра — первого каменного театра в Москве; строительстве здания Большого театра — центра музыкальной жизни Москвы XIX века; страницах истории Малого театра и его выдающихся актерах. В разделе, отражающем развитие московских театров в ХХ веке, представлены материалы о Государственном академическом театре имени Моссовета, Московском театре «Ленком», Московском государственном академическом театре «Современник», Московском театре драмы и комедии на Таганке. Внимание посетителей привлекут архивные фотографии, позволяющие окунуться в творческие театральные лаборатории выдающихся режиссеров и актеров XX века.
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