В «Меридиане» открывается новая историко-документальная выставка 

Ко Дню города центр культуры и искусства подготовил историко-документальную выставку «Москва — столица театральной жизни».
На выставке, которая откроется 5 сентября, будут представлены документы Архивного фонда Москвы, рассказывающие о более чем 200-летней истории театральной жизни города: о постройке Петровского театра — первого каменного театра в Москве; строительстве здания Большого театра — центра музыкальной жизни Москвы XIX века; страницах истории Малого театра и его выдающихся актерах. В разделе, отражающем развитие московских театров в ХХ веке, представлены материалы о Государственном академическом театре имени Моссовета, Московском театре «Ленком», Московском государственном академическом театре «Современник», Московском театре драмы и комедии на Таганке. Внимание посетителей привлекут архивные фотографии, позволяющие окунуться в творческие театральные лаборатории выдающихся режиссеров и актеров XX века.