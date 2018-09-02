Мюзиклы и яркие уличные шоу ждут гостей фестиваля «Цветочный джем» в Москве

На площадках фестиваля «Цветочный джем» в центре и округах столицы гостей ждут мюзиклы, инклюзивные постановки, оригинальные уличные шоу от российских и зарубежных театров и множество других зрелищных событий, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

В этом году все московские городские уличные фестивали объединены театральной темой, и фестиваль «Цветочный джем», что проходит в столице с 30 августа по 9 сентября, не стал исключением.

«С 5 по 7 сентября всех любителей музыкально-театрального жанра ждут на городских площадках. Например, сцена на Городецкой улице 5 сентября в 18:00 подарит встречу с героями «Лукоморья». В мюзикле мастерски сочетаются классическая история великого русского писателя А. С. Пушкина и инновационные светотехнические эффекты, а фантастическая палитра красок страны «Лукоморье» погружает зрителя в атмосферу волшебства», — говорится в сообщении.

На площади Революции также 5 сентября в 18:00 Бременские музыканты отправятся в нелегкое путешествие за счастьем, а на площадке на Ореховом бульваре в это же время «Алиса в стране чудес» напомнит о своих приключениях. 6 сентября на Профсоюзной улице в 17:00 покажут мюзикл по сказке «Малыш и Карлсон», а на следующий день в это же время здесь можно увидеть мюзикл «Дюймовочка».

«Особенно много зрелищных представлений пройдет на фестивале непосредственно в День города — 8 и 9 сентября. В программе примут участие проект «Золотая маска» в городе», Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория», Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова», — добавляется в сообщении.

«Золотая маска» в городе» также порадует гостей праздника уличными шоу зарубежных коллективов. Одним из хедлайнеров праздничной программы станет французская театральная компания Remue Ménage («Ремю Менаж»), уже больше 15 лет создающая уличные постановки на стыке разных видов искусства: цирка, танца и музыки. В этом году театр поразит москвичей новыми шоу: Les Minuscules («Букашки») и Les Flamants Roses («Розовые фламинго»).

На Новом Арбате, где, помимо «Цветочного джема», проходит и книжный фестиваль «Букинист», гостей будут встречать любимые литературные герои.

Как добавляется в сообщении, 8 и 9 сентября Москва отпразднует свой 871 день рождения. Мероприятия в честь Дня города пройдут на площадках фестиваля «Цветочный джем» во всех районах столицы. Гости смогут полюбоваться уникальными авторскими садами и ландшафтными композициями, созданными в рамках международного конкурса. Помимо этого, посетителей ждут мастер-классы, экскурсии, выставки, концерты, спектакли и спортивные программы на открытом воздухе.