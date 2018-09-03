Артисты Березниковского драматического театра выступят на фестивале в Москве

«Артмиграция» — это фестиваль спектаклей молодых режиссеров-выпускников столичных вузов, которые осуществили интересные постановки за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Для участия в фестивале было подано более 100 заявок от региональных театров России.