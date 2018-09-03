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Артисты Березниковского драматического театра выступят на фестивале в Москве
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Артисты Березниковского драматического театра выступят на фестивале в Москве 

Новости Перми и Пермского края 3 часа назад
«Артмиграция» — это фестиваль спектаклей молодых режиссеров-выпускников столичных вузов, которые осуществили интересные постановки за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Для участия в фестивале было подано более 100 заявок от региональных театров России.
По решению экспертного совета фестиваля для показа в основной программе были определены всего 7 участников. В это число вошел спектакль Березниковского драмтеатра «Бог ездит на велосипеде» режиссера Дмитрия Акриша (авторы Ирина Васьковская, Дарья Уткина). Фестиваль «Артмиграция» пройдет в Москве с 10 по 16 сентября на площадках Театрального центра СТД РФ «На Страстном» и Боярских Палат СТД РФ. Спектакль Березниковского драмтеатра зрители увидят 11 сентября.
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