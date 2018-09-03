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В Измайлово придет фестиваль ландшафтного дизайна
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В Измайлово придет фестиваль ландшафтного дизайна 

Управа района Измайлово города Москвы 8 часов назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Городской фестиваль «Цветочный джем» стартовал 30 августа, в том числе и на территории Измайловского парка.
В рамках фестиваля по всему городу соревнуются свыше 60 профессиональных ландшафтных дизайнеров. Их работы оценивают 11 членов жюри из шести стран.
На центральной площади Измайловского парка состоится множество занятных мастер-классов: люди будут украшать кексики, готовить пряники в виде цветов, осваивать декоративную технику «декупаж», мастерить магниты, делать оригами.
Помимо этого, детей будут развлекать аниматоры, состоятся квесты и спектакли с вовлечением публики. В выходные ко всему этому добавятся музыкальные концерты.
Все вышеперечисленное будет проходить в Измайловском парке по 9 сентября, 15:00-19:00 в будние дни, 13:00-19:00 в выходные дни.
Завершится фестиваль конкурсом любительских цветников — не только для дизайнеров, а и для всех желающих.
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