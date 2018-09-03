В Измайлово придет фестиваль ландшафтного дизайна

Городской фестиваль «Цветочный джем» стартовал 30 августа, в том числе и на территории Измайловского парка.

В рамках фестиваля по всему городу соревнуются свыше 60 профессиональных ландшафтных дизайнеров. Их работы оценивают 11 членов жюри из шести стран.

На центральной площади Измайловского парка состоится множество занятных мастер-классов: люди будут украшать кексики, готовить пряники в виде цветов, осваивать декоративную технику «декупаж», мастерить магниты, делать оригами.

Помимо этого, детей будут развлекать аниматоры, состоятся квесты и спектакли с вовлечением публики. В выходные ко всему этому добавятся музыкальные концерты.

Все вышеперечисленное будет проходить в Измайловском парке по 9 сентября, 15:00-19:00 в будние дни, 13:00-19:00 в выходные дни.

Завершится фестиваль конкурсом любительских цветников — не только для дизайнеров, а и для всех желающих.