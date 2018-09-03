Фестиваль «Круг света»

Московский международный фестиваль «Круг света» пройдет в столице с 21 по 25 сентября.

Светомузыкальные представления можно будет посмотреть ежедневно с 19.30 до 23.00 на Театральной площади и в парке Победы на Поклонной горе, в музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское» и на Гребном канале.