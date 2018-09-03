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Фестиваль «Круг света»
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Фестиваль «Круг света» 

CHIPS journal 3 часа назад
Фото: CHIPS journal
Московский международный фестиваль «Круг света» пройдет в столице с 21 по 25 сентября.
Светомузыкальные представления можно будет посмотреть ежедневно с 19.30 до 23.00 на Театральной площади и в парке Победы на Поклонной горе, в музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское» и на Гребном канале.
В экраны превратятся фасады зданий Большого и Малого театров, Российского академического молодежного театра (РАМТ) и Музея Победы. А на здании Музея Победы покажут световой фильм о великих советских военных инженерах: Александре Яковлеве, Семене Лавочкине, Павле Сухом, Сергее Шукалове и Михаиле Кошкине.
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