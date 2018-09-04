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В Digital October пройдет образовательная программа фестиваля «Круг света»
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В Digital October пройдет образовательная программа фестиваля «Круг света» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Центре Digital October 22 и 23 сентября пройдет образовательная программа Московского Международного фестиваля «Круг света», сообщает пресс-служба фестиваля.
right"Ведущие специалисты по световому дизайну и видеомэппингу, а также художники, архитекторы, сценографы со всего мира поделятся современными тенденциями в области мультимедийных технологий. Двухдневная программа включает в себя 18 лекций-презентаций и панельных дискуссий, 6 практических мастерских", — говорится в пресс-релизе.
Посетить образовательную программу можно, зарегистрировавшись на сайте.
Фестиваль «Круг света» пройдет с 21 по 25 сентября. Светомузыкальные представления можно будет посмотреть на Театральной площади и в парке Победы на Поклонной горе, в музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское» и на Гребном канале.
В экраны превратятся фасады зданий Большого и Малого театров, Российского академического молодежного театра (РАМТ) и Музея Победы, фасады входных групп дворцового павильона и церкви Вознесения в «Коломенском», а также фасады Большого Царицынского дворца.
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