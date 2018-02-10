Тест: что вы помните из школьной химии?

Химия — один из тех школьных предметов, который действительно нужно любить, чтобы понимать. Пройдите тест и проверьте на крепость свою любовь к предмету. Хорошо ли вы помните, что проходили на уроках в школе.