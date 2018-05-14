Тест: угадайте актера в гриме

Современные технологии дают возможность актерам сыграть кого угодно. Несколько хитрых манипуляций на компьютере и голубоглазый блондин превращается в темнокожего брюнета с карими глазами.

Но не только компьютерной графикой живы современные фильмы. Актерам порой для создания образа приходится изрядно потрудиться: набрать или сбросить вес, отрастить волосы или, наоборот, побриться налысо… Звезды готовы пойти на многое, чтобы достоверно воплотить на экране образ своего персонажа. Порой им приходится проводить в креслах гримеров долгие часы, прежде, чем войти в кадр… Но результат того стоит.