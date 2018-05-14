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Тест: угадайте актера в гриме
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Тест: угадайте актера в гриме 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"
Современные технологии дают возможность актерам сыграть кого угодно. Несколько хитрых манипуляций на компьютере и голубоглазый блондин превращается в темнокожего брюнета с карими глазами.
Но не только компьютерной графикой живы современные фильмы. Актерам порой для создания образа приходится изрядно потрудиться: набрать или сбросить вес, отрастить волосы или, наоборот, побриться налысо… Звезды готовы пойти на многое, чтобы достоверно воплотить на экране образ своего персонажа. Порой им приходится проводить в креслах гримеров долгие часы, прежде, чем войти в кадр… Но результат того стоит.
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