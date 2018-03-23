«Антигона» из Уфы поразила москвичей

22 марта спектакль Башкирского драмтеатра показали на «Золотой маске», он номинирован на театральную премию в семи номинациях. Об этом сообщили в литературной части театра.

Выступление уфимцев проходило в историческом здании: «каменных палатах» — так раньше называли дом № 23 по Тверскому бульвару, где в начале века располагался знаменитый Камерный театр Александра Таирова, а ныне — Московский театр им. Пушкина.

«Спектакль шёл на одном дыхании, в зале ни единого звука! А в финале — овации, цветы и «браво» от московских зрителей. После спектакля прошли за кулисы, чтобы поблагодарить актёров» — рассказала сотрудник литчасти театра им. Гафури Эльвира Давлетбердина.

«Сегодня на золотомасочной башкирской «Антигоне» я поняла, как соскучилась по спектаклям Фарида Бикчантаева , по игре Олега Ханова, такого сложного в Креоне. А еще впервые увидела необычную молодую актрису Лилию Галину, сыгравшую Антигону как персонифицированный гимн человеческой свободе» — написала на своей странице в соцсети театральный критик из Москвы Анна Степанова. Постановка с успехом была показана на фестивалях тюркоязычных театров «Науруз» в Казани и «Туганлык» в Уфе, где победила в четырех номинациях.

Напомним: в 2015 году Башдрама уже становилась обладателем «Золотой маски» — престижную награду получил главный художник театра Альберт Нестеров за работу в спектакле «Черноликие» по драме М. Гафури.

Церемония вручения театральной премии «Золотая маска» состоится 15 апреля на новой сцене Большого театра.