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«Антигона» из Уфы поразила москвичей
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«Антигона» из Уфы поразила москвичей 

АиФ-Уфа 38 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
22 марта спектакль Башкирского драмтеатра показали на «Золотой маске», он номинирован на театральную премию в семи номинациях. Об этом сообщили в литературной части театра.
Выступление уфимцев проходило в историческом здании: «каменных палатах» — так раньше называли дом № 23 по Тверскому бульвару, где в начале века располагался знаменитый Камерный театр Александра Таирова, а ныне — Московский театр им. Пушкина.
Поддержать актеров из Уфы пришли генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина, театральные критики Анна Степанова и Валентина Федорова, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина, писатель Гузель Яхина, актеры-щепкинцы из Башкирии и др.
«Антигона» Башкирского драмтеатра им. М. Гафури заявлена на «Золотую маску» сразу в семи номинациях: лучший спектакль, лучшая работа режиссера (Фарит Бикчантаев, худ.рук. Татарского театра драмы им. Г. Камала), мужская роль (Олег Ханов — Креон), женская роль (Лилия Галина — Антигона), мужская роль второго плана (Алмас Амиров — Хор), женская роль второго плана (Гульмира Исмагилова — Исмена), работа художника (Альберт Нестеров).
«Спектакль шёл на одном дыхании, в зале ни единого звука! А в финале — овации, цветы и «браво» от московских зрителей. После спектакля прошли за кулисы, чтобы поблагодарить актёров» — рассказала сотрудник литчасти театра им. Гафури Эльвира Давлетбердина.
«Сегодня на золотомасочной башкирской «Антигоне» я поняла, как соскучилась по спектаклям Фарида Бикчантаева, по игре Олега Ханова, такого сложного в Креоне. А еще впервые увидела необычную молодую актрису Лилию Галину, сыгравшую Антигону как персонифицированный гимн человеческой свободе» — написала на своей странице в соцсети театральный критик из Москвы Анна Степанова. Постановка с успехом была показана на фестивалях тюркоязычных театров «Науруз» в Казани и «Туганлык» в Уфе, где победила в четырех номинациях.
Напомним: в 2015 году Башдрама уже становилась обладателем «Золотой маски» — престижную награду получил главный художник театра Альберт Нестеров за работу в спектакле «Черноликие» по драме М. Гафури.
Церемония вручения театральной премии «Золотая маска» состоится 15 апреля на новой сцене Большого театра.
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