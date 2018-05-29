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Театр «Ленком» представит спектакль «Ложь во спасение» с Инной Чуриковой в Екатеринбурге
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Театр «Ленком» представит спектакль «Ложь во спасение» с Инной Чуриковой в Екатеринбурге 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ-Тула
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Московский театр «Ленком» в июле проведет гастроли в Екатеринбурге и представит спектакль «Ложь во спасение», который поставил кинорежиссер Глеб Панфилов, заняв в главной роли народную артистку СССР Инну Чурикову. Об этом ТАСС сообщила директор арт-холдинга «Ангажемент», организующего гастроли, Татьяна Самойлова.
"Показы спектакля в Екатеринбурге пройдут 13 и 14 июля. Наш город увидит постановку впервые. Важно сказать, что «Ленком» не так часто выезжает с такими проектами далеко", — сказала Самойлова.
Премьера спектакля состоялась осенью 2012 года. Она открыла юбилейный 85-й сезон в «Ленкоме». По словам Самойловой, показ в Екатеринбурге пройдет на сцене Дворца молодежи.
В основу постановки Глеба Панфилова положена пьеса «Деревья умирают стоя» испанского драматурга Алехандро Касоны. Режиссер поработал над сценической редакцией литературного произведения, в результате чего комедия превратилась в мелодраму, язык немного осовременился, а действие развернулось в наши дни, пояснили организаторы гастролей.
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