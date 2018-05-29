Театр «Ленком» представит спектакль «Ложь во спасение» с Инной Чуриковой в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. / ТАСС /. Московский театр «Ленком» в июле проведет гастроли в Екатеринбурге и представит спектакль «Ложь во спасение», который поставил кинорежиссер Глеб Панфилов , заняв в главной роли народную артистку СССР Инну Чурикову . Об этом ТАСС сообщила директор арт-холдинга «Ангажемент», организующего гастроли, Татьяна Самойлова.

"Показы спектакля в Екатеринбурге пройдут 13 и 14 июля. Наш город увидит постановку впервые. Важно сказать, что «Ленком» не так часто выезжает с такими проектами далеко", — сказала Самойлова.

Премьера спектакля состоялась осенью 2012 года. Она открыла юбилейный 85-й сезон в «Ленкоме». По словам Самойловой, показ в Екатеринбурге пройдет на сцене Дворца молодежи.