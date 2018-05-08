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Песни военных лет прозвучат в парках российских городов в День Победы
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Песни военных лет прозвучат в парках российских городов в День Победы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Военные духовые оркестры зазвучат 9 мая в городских парках Санкт-Петербурга, Рязани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Севастополя, Казани, Рыбинска, Благовещенска в рамках арт-проекта «РиоРита — радость Победы». Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства обороны РФ.
"Чтобы в точности передать атмосферу, царившую 9 мая 1945 года, организаторы опрашивали очевидцев того памятного дня, и почти в каждых воспоминаниях присутствовали повсеместное ликование, музыка, танцы и сирень
Полноту ощущений добавят традиционные лакомства того времени: советское мороженое, газировка, пирожки и леденцы на палочке. Общее впечатление завершают аутентичные наряды 40-х, в которых горожане приходят на танцплощадку", — говорится в сообщении.
Проект стартует во всех городах одновременно в 18:00. Это время выбрали с отсылкой к фильму 1944 года «В шесть часов вечера после войны».
Арт-проект «РиоРита — радость Победы» — первый в России проект, посвященный общей культурной реконструкции городской атмосферы 9 мая 1945 года. Проект реализуют на внебюджетные средства, он открыт для всех желающих.
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