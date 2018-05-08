Послушать истории военных лет ветеранов и станцевать рио-риту смогут гости столичных парков 9 мая

Праздничная программа пройдет в столичных парках в День Победы, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

«Кинопоказы, трансляции Парада Победы на больших экранах, полевые кухни, духовые оркестры и другие интересные события пройдут в парках Москвы в День Победы», — говорится в сообщении.

Так, День Победы в «Измайловском» парке начнется с просмотра трансляции традиционного парада на Красной площади. На главной сцене парка состоится концерт звезд российской эстрады. Артисты исполнят песни военных лет, а также композиции из собственного репертуара. В парке «Красная Пресня» 9 мая гостей ждут театральные постановки по мотивам советских фильмов о войне, «фронтовые чтения», исполнение песен о Великой Отечественной войне, танцы 1930-1940-х гг. прошлого столетия.

В парке «Кузьминки» 9 мая состоится Бал победы под музыку духового оркестра. Также будут выступление музыкальных коллективов, спектакль на военную тематику, чаепитие и развлекательная программа для ветеранов, полевая кухня. В «Лианозовском» парке 9 мая запланированы выступления детских музыкальных и танцевальных коллективов, оркестров, музыкальных групп и звезды отечественной эстрады. Будет работать полевая кухня.

В Перовском парке пройдет мероприятие «Труженики победы», посвященное празднованию победы в Великой Отечественной войне. Посетители парка смогут послушать выступление военного духового оркестра, поучаствовать в мастер-классе по собиранию моделей разных видов военной техники из конструктора Lego, попробовать блюда полевой кухни и научиться танцам военных лет. На главной площади парка появится военная фотозона, где каждый желающий сможет сделать памятный снимок. Вечером для гостей мероприятия будет организован тематический кинопоказ на летней сцене парка.

В саду «Эрмитаж» также состоится Бал Победы. Будет воссоздана атмосфера 1940-х гг. прошлого столетия, главным атрибутом которой станут выступления Военного духового оркестра и Мужского камерного хора. В саду прозвучат любимые москвичами песни военных лет в исполнении молодых артистов. Программа бала будет включать в себя танцы гостей праздника и ветеранов, показательные выступления танцевальных коллективов, вокальное исполнение песен военных лет. Профессиональные танцмейстеры помогут новичкам освоить ретро-танцы: краковяк, рио-рита, танго, вальс и многие другие. А в парке «Фили» гостей ожидает интерактивная концертная программа — историческая реконструкция «Один день Великой Отечественной», которая расскажет об одном дне в тылу и о военном детстве. Концерт фронтовой агитбригады на легендарной «Полуторке» (грузовик ГАЗ-АА) вновь проведет сквозь череду героических маршей и песен той великой эпохи.

Также праздничные программы пройдут в «Бабушкинском» парке, в сквере по Олонецкому проезду, в Сиреневом саду, в Парке Горького, парке «Красногварейские пруды», парке «Садовники», Парке Победы, «Лианозовском» парке, «Гончаровском» парке, Саду им. Баумана, в парке «Северное Тушино», «Таганском» парке, в «Таганском детском парке», парке «50-летия Октября», усадьбе Воронцово, парке «Зарядье», усадьбах «Коломенское», «Измайлово», «Люблино», «Царицыно», а также музее-усадьбе «Кусково».

Ранее сообщалось, что праздничные салюты 9 мая пройдут на территории 17 столичных парков.