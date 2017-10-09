Что ждать от мюзикла «Привидение»

Любовь сильнее смерти: видео с премьеры мюзикла «Привидение» в Москве

Напомним, в романтической драме рассказывается история молодой пары влюбленных — Сэма и Молли. Однажды Сэм погибает и появляется в образе признака в доме возлюбленной, чтобы уберечь ее от опасности. В трогательной киноленте показано, что настоящая любовь творит чудеса и не проходит даже тогда, когда один из влюбленных уходит из жизни.

"После просмотра ты настолько заряжаешься эмоциями, что хватает на несколько дней. Я не хочу рассказывать какие-то конкретные места из сюжета (нет, фильм, конечно, и так все знают наизусть), но на мюзикле были и некоторые новые", — приводит свой восторженный отзыв пользователь Кристи Сабирова в Сети.