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Что ждать от мюзикла «Привидение»
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Любовь сильнее смерти: видео с премьеры мюзикла «Привидение» в Москве 

РЕН ТВ 9 октября 2017
В России состоялась премьера мюзикла «Привидение», основанного на одноименном оскароносном фильме 1990 года американского режиссера Джерри Цукера, в котором снимались Патрик Суэйзи и Деми Мур.
Напомним, в романтической драме рассказывается история молодой пары влюбленных — Сэма и Молли. Однажды Сэм погибает и появляется в образе признака в доме возлюбленной, чтобы уберечь ее от опасности. В трогательной киноленте показано, что настоящая любовь творит чудеса и не проходит даже тогда, когда один из влюбленных уходит из жизни.
В Москву на премьеру мюзикла приехал автор и сценарист — Брюс Джоэл Рубин. Он рассказал, что реакция российской публики была ему интересна. Помимо него, на премьере мюзикла в Московском Дворце молодежи побывали такие звезды, как актриса Анастасия Задорожная, телеведущая Юлия Барановская, певец Аркадий Укупник и другие.
"После просмотра ты настолько заряжаешься эмоциями, что хватает на несколько дней. Я не хочу рассказывать какие-то конкретные места из сюжета (нет, фильм, конечно, и так все знают наизусть), но на мюзикле были и некоторые новые", — приводит свой восторженный отзыв пользователь Кристи Сабирова в Сети.
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