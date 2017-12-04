Авербух высказался о Безрукове

Авербух высказался о спектакле Безрукова

Фигурист Илья Авербух поделился в Инстаграме совместной фотографией с актером Сергеем Безруковым и отзывом на спектакль "Вишневый сад".

Фигурист рассказал, что в субботу, 2 декабря, в Московском Губернском театре состоялась премьера спектакля "Вишневый сад", в котором Безруков выступил в качестве режиссера. Авербух выразил благодарность Безрукову и всем актерам, принимавшим участие в постановке. "Спектакль без фальши, без погони взглянуть на Чехова с помощью псевдо-современных джинсовых решений", — отметил фигурист.

Авербух рассказал, что спектакль захватывает как воронка, а в финале достает из зрителя важную эмоцию — смятение. "Отдельное спасибо художнику по свету, это очень хорошая работа! Всем очень рекомендую! Спасибо за творчество!" — заключил Авербух.

Читатели поблагодарили фигуриста за точную оценку творчества и отметили, что после такой рецензии обязательно сходят на спектакль. Кроме того, подписчики Авербуха обрадовались, что два талантливых человека, работающих в разных отраслях, следят за жизнью друг другу и поддерживают в различных начинаниях.