За сутки из Кемерова вывезли более 12 000 кубометров снега

По информации пресс-службы городской администрации, снег убирали с дорог и пешеходных зон во всех районах города. За сутки рабочие расчистили более 27 автомобильных дорог Кемерова. В первую очередь работы велись на въездах в город, магистральных и скоростных улицах, по которым проходят троллейбусные и автобусные маршруты.

Днем продолжают работать 224 рабочих и 117 единиц снегоуборочной техники. В городской администрации напоминают, что в Кемерове работает телефон «горячей линии» МБУ «Кемеровские автодороги»: 67-00-00 (круглосуточно).