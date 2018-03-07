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За сутки из Кемерова вывезли более 12 000 кубометров снега
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За сутки из Кемерова вывезли более 12 000 кубометров снега 

АиФ Кузбасс 7 марта 2018
Фото: АиФ Кузбасс
По информации пресс-службы городской администрации, снег убирали с дорог и пешеходных зон во всех районах города. За сутки рабочие расчистили более 27 автомобильных дорог Кемерова. В первую очередь работы велись на въездах в город, магистральных и скоростных улицах, по которым проходят троллейбусные и автобусные маршруты.
Днем продолжают работать 224 рабочих и 117 единиц снегоуборочной техники. В городской администрации напоминают, что в Кемерове работает телефон «горячей линии» МБУ «Кемеровские автодороги»: 67-00-00 (круглосуточно).
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