Сотрудники ГИБДД в Чебоксарах поздравили самых дисциплинированных водителей

Накануне Международного женского дня стражи дорог приехали в «Чебоксарское троллейбусное управление», где трудится около двухсот женщин-водителей.

Одна из них, Надежда Липина, за рулем троллейбуса с 2011 года. И за все это время — ни одного дорожно-транспортного происшествия! Пассажиры 11 маршрута давно уже запомнили и полюбили эту улыбчивую девушку. Надежду и ее коллег, представительниц прекрасного пола, по уже сложившейся традиции, поздравил начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары подполковник полиции Андрей Ершов

Традиционный букет от инспекторов дорожно-патрульной службы в эти дни получают и автоледи. Праздничная акция проходит по всей республике.