Ещё
Сотрудники ГИБДД в Чебоксарах поздравили самых дисциплинированных водителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудники ГИБДД в Чебоксарах поздравили самых дисциплинированных водителей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 марта 2018
Накануне Международного женского дня стражи дорог приехали в «Чебоксарское троллейбусное управление», где трудится около двухсот женщин-водителей.
Одна из них, Надежда Липина, за рулем троллейбуса с 2011 года. И за все это время — ни одного дорожно-транспортного происшествия! Пассажиры 11 маршрута давно уже запомнили и полюбили эту улыбчивую девушку. Надежду и ее коллег, представительниц прекрасного пола, по уже сложившейся традиции, поздравил начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары подполковник полиции Андрей Ершов.
Традиционный букет от инспекторов дорожно-патрульной службы в эти дни получают и автоледи. Праздничная акция проходит по всей республике.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Якутии состоялся региональный этап всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» Артисты Кировского театра кукол приняли участие в проекте УМВД «Госуслуги МВД. Проще, чем кажется» В Ижевске руководство транспортной полиции подписало соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по правам ребенка в Удмуртской Республике
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц26
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой85
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы20
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?72
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение