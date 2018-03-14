В Москве стартовал фестиваль «Золотая маска» в городе"

Самый модный рынок столицы в разгар дня. Кто-то пришел сюда за свежими продуктами, кто-то — пообедать в одном из многочисленных ресторанах местного фуд-корта. А вот в театр, вроде бы, никто попасть и не надеялся. Не беда — театр пришел сюда сам, передает «ТВ Центр».

Обеденные тарелки тут же отставляют подальше в сторону, и все внимание обращают на сцену. Торговля останавливается, а посетители, забыв куда шли, так и застывают с мобильными телефонами в руках. Некоторые же растерянно оглядываются по сторонам. Словно не понимают, как перенеслись сюда из мрачной эпохи средневековой Англии.

Для труппы студии-театра «Грань» из Новокуйбышевска к странным, по театральным меркам, декорациям не привыкать. В прошлом году они выступали в книжном магазине с французским средневековым фарсом «Корабль дураков». В этом локация еще необычнее. Казалось бы, что Король Лир забыл на рынке? Все дело в витиеватой центральной лестнице — именно она и стала на время подмостками. Шекспировские страсти вписались очень органично.

"Король лир", к тому же, заявлен сразу в нескольких номинациях этого года на фестивале Золотая маска. Так что подобный опыт выхода за рамки театральной сцены — весьма хороший, уверен режиссер. К тому же, этот год для фестиваля «Золотая маска» пятый — юбилейный. Отличительная особенность года нынешнего — привязка действия к различным историческим местам столицы.

Фестиваль продлится до 14 апреля. Так что посмотреть на театр вне стен смогут все.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр».