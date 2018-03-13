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Работа министерства культуры не зависит от выборов, заявил Мединский
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Работа министерства культуры не зависит от выборов, заявил Мединский 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Работа министерства культуры РФ не зависит от выборов, главная задача — обеспечить функционирование системы вне зависимости от того, кто возглавляет ведомство, сообщил журналистам во вторник министр культуры Владимир Мединский.
"Работа министерства культуры никак не связана с выборами. Наша задача — обеспечить работу системы вне зависимости от того, кто возглавляет ведомство. Это никак не должно отражаться в худшую сторону на механизме работы… Мы спокойно планируем работу на годы вперед", — сказал Мединский.
По словам министра, он традиционно будет голосовать в Москве по месту прописки, в школе, где учатся его дети. «Меня там знают в лицо, не проверяя дают бюллетень», — отметил он.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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