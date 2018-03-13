Работа министерства культуры не зависит от выборов, заявил Мединский

"Работа министерства культуры никак не связана с выборами. Наша задача — обеспечить работу системы вне зависимости от того, кто возглавляет ведомство. Это никак не должно отражаться в худшую сторону на механизме работы… Мы спокойно планируем работу на годы вперед", — сказал Мединский.

По словам министра, он традиционно будет голосовать в Москве по месту прописки, в школе, где учатся его дети. «Меня там знают в лицо, не проверяя дают бюллетень», — отметил он.