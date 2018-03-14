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Жук открыл суздальский фестиваль анимации
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Жук открыл суздальский фестиваль анимации 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Lenta.ru
В Суздале открылся XXIII фестиваль анимации. Ведущим мероприятия выступил сценарист и поэт Вадим Жук, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 14 марта.
На открытии присутствовали директор Открытого российского фестиваля анимационного кино Александр Герасимов и вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков, которые готовили пиццу для посетителей мероприятия.
После торжественной церемонии организаторы вручили первые награды фестиваля. Премию Оргкомитета присудили кинокритику Ларисе Малюковой «за требовательное и трепетное отношение к сверхкино». Награды также получили победители детского конкурса «Мультенок-футболенок».
Согласно программе фестиваля, режиссеры, художники и продюсеры выберут лучшие авторские мультфильмы и лучшие коммерческие работы.
Фестиваль анимации, который также называют «Суздальфест», проходит с 13 по 18 марта.
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