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Спектакли в форматах комикса и чата
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Спектакли в форматах комикса и чата 

Вести.Ru 13 марта 2018
Фото: vesti
В Москве стартовал "Детский Weekend" — внеконкурсная программа фестиваля "Золотая Маска". Классика в оригинальных трактовках от ярких молодых режиссеров. В этом году проект рассчитан на самую требовательную аудиторию — подростков, которые сами смогут поучаствовать в театральных экспериментах.
На этом спектакле вместо бинокля выдают картонные коробки. Зрители попадают в класс трудных подростков и вместе с главным героем начинают познавать все этапы нелегкой взрослой жизни.
"Если кто-то из присутствующих мальчиков переосмыслит свое отношение к матери или отцу, то, наверное, это хорошая награда за весь тот труд, который мы проделали за ту неделю", — говорит режиссер Наталья Пахомова.
Такой режиссерский ход это не только вызов театральным традициям, но и сигнал подросткам: театр может быть современным и понятным.
Повесть "Мучные младенцы" английской писательницы Энн Файн впервые ставится на московской сцене, как и остальные постановки специального проекта "Детский Weekend", который проводится в рамках внеконкурсной программы фестиваля "Золотая Маска". Участвуют в нем молодые режиссеры и актеры разных театров. Задача непростая — за 5 дней поставить небольшой эскиз по современным произведениям для подростков.
"Нормальный театр не может себе позволить такой эксперимент. Это будет первая встреча этого материала со зрителем. Мы поймем, работает ли это, не работает, увлекает ли это зрителя", — объясняет Алексей Гончаренко, куратор программы "Детский Weekend".
Это своего рода театральная лаборатория: режиссеры экспериментируют с текстами, костюмами, декорациями, актеры — с игрой и подачей.
"Делали отливку из гипса моего лица и моего тела, чтобы сделать из папье-маше некую куклу. И для меня это, действительно, необычный актерский опыт", — рассказывает актриса Алена Федорова.
Но все же главный участник такого эксперимента зритель-подросток, его восприятие совершенно нового, непривычного для театра материала.
— Задумка хорошая. Очень смешно было, где зритель мог поучаствовать в спектакле.
— Это, наверное, первый спектакль, когда я мог одновременно и смеяться, и плакать.
Стать участником такой театральной лаборатории, увидеть современные постановки, познакомится с их актерами и режиссерами можно будет до 18 марта.
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