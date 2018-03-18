Глава Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента России

— Сегодня мы выбираем будущее нашей страны — первое лицо государства. Человека, который будет формировать как внешнюю, так и внутреннюю политику нашей страны, который будет принимать важнейшие решения и нести за них полную ответственность. Именно поэтому крайне важно не оставаться в стороне от этого события и проголосовать за того кандидата, которому вы действительно доверяете, — сказала Елена Лапушкина

Также глава города приняла участие в рейтинговом голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Как и все горожане, Елена Лапушкина голосовала по двум спискам: выбирала из общегородских и районных общественных пространств те, которые, по ее мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь.

— Я очень люблю наш город и искренне хочу, чтобы он развивался, менялся в лучшую сторону и становился комфортнее. Как неравнодушный житель Самары я использовала предоставленную возможность повлиять на ее внешний вид и выбрала те общественные пространства, которые мне ближе всего, — заявила Елена Лапушкина.