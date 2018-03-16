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Глава Самары призвала горожан принять участие в выборах 18 марта
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Глава Самары призвала горожан принять участие в выборах 18 марта 

АиФ-Самара 13 часов назад
Фото: АиФ-Самара
Глава Самары Елена Лапушкина пригласила горожан 18 марта принять участие в голосовании на выборах президента России, сообщает администрация областного центра.
«Уважаемые самарцы! Каждый день, решая массу повседневных задач, мы с вами делаем выбор в пользу того или иного пути. Но 18 марта нам предстоит сделать выбор совсем другого масштаба — проголосовать за Президента страны. И за это решение несет ответственность каждый гражданин России.
Многие по-настоящему добрые и важные поступки совершаются людьми не по обязанности, а в силу чувства ответственности, по зову сердца, по моральным соображениям, исходя из понимания того, что никто, кроме нас самих, не сделает нашу жизнь лучше.
Выбирая Президента, мы в значительной мере влияем на то, как будет работать в ближайшие годы власть в целом, будут ли реализованы меры по развитию экономики, социальной сферы, по защите страны от внешних угроз. От этого напрямую зависит и развитие нашего города — строительство новых школ, детских садов, благоустройство общественных зон, обновление дорог, привлечение инвестиций.
Сколько вы потратите времени на то, чтобы прийти и проголосовать? Немного. Но этот шаг определит будущее нашей страны на годы вперед. Будет ли это решение других людей или решение, принятое с вашим непосредственным участием?
Дорогие земляки, проголосуйте за тех, кому верите. Проголосуйте за будущее Самары и всей России!»
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