В МХТ имени Чехова заменили спектакль с участием вдовы Табакова

Спектакль «Мушкетеры. Сага. Часть первая», который должен был состояться на Основной сцене МХТ имени Чехова 24 марта заменили на спектакль «Идеальный муж. Комедия», сообщает пресс-служба театра.

Билеты можно вернуть в кассы театра до 28 марта включительно. Стоимость билетов, приобретенных на официальном сайте МХТ, будет автоматически возвращена на карты, с которых производилась оплата.

Табаков скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.