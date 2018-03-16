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В МХТ имени Чехова заменили спектакль с участием вдовы Табакова
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В МХТ имени Чехова заменили спектакль с участием вдовы Табакова 

Москва24 16 марта 2018
Фото: Москва24
Спектакль «Мушкетеры. Сага. Часть первая», который должен был состояться на Основной сцене МХТ имени Чехова 24 марта заменили на спектакль «Идеальный муж. Комедия», сообщает пресс-служба театра.
Билеты можно вернуть в кассы театра до 28 марта включительно. Стоимость билетов, приобретенных на официальном сайте МХТ, будет автоматически возвращена на карты, с которых производилась оплата.
В отмененном спектакле роль Миледи исполняет народная артистка РФ Марина Зудина — вдова актера Олега Табакова.
Табаков скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.
Ранее сообщалось, что в связи с кончиной Табакова МХТ имени Чехова отменил все спектакли на три дня, в «Табакерке» отменили спектакль «Женитьба» по комедии Николая Гоголя, который должен был состояться 12 марта.
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