Табаков мог сочетать несочетаемое в жизни и на сцене, рассказал Юрский

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. В четверг к Художественному театру имени Чехова проститься с Табаковым пришли сотни людей. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.

"Горечь и боль наполняют сегодняшний день для многих тысяч, а, может быть, десятков тысяч, скорее всего, сотен тысяч людей. Горечь и боль были фоном жизни для очень многих людей, и в частности моей жизни и жизни моей семьи, в течение пяти месяцев, в которые Олег находился в тяжелой мучительной болезни. Все страдали за него, но трудно себе представить, как страдал он", — сказал Юрский.

По его словам, Табаков шутил по поводу своей немощи, в его словах всегда была «поразительная смесь шутки и иронии, насмешки, почти шутовства и абсолютного серьеза». «Он это умел в жизни, и он это умел на сцене. Сочетание несочетаемого», — подчеркнул артист.