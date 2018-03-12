Творческий путь Олега Табакова

2 марта в возрасте 82 лет скончался актер, режиссер театра и кино Олег Табаков . 27 ноября 2017 года артиста госпитализировали в реанимацию Первой градской больницы. Сегодня о смерти артиста сообщили в МХТ имени Чехова. О творческом пути легендарного режиссера — в материале «360».

Олег Табаков родился в Саратове в семье врачей. Оба его родителя так или иначе прикоснулись к Великой Отечественной войне: отец возглавил на фронте военно-санитарный поезд, а мама трудилась в военном госпитале.

Владимир Конкин. В Саратове Табаков впервые познакомился с актерским искусством. В 1950-1953 годах он играл в театральном кружке «Молодая гвардия» местного Дворца пионеров и школьников. Его возглавляла знаменитая Наталья Сухостав, которая воспитала множество известных актеров, среди которых Владимир Краснов

После окончания школы в 1953 году Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР Василия Топоркова . Там он стал одним из лучших студентов. Топорков сыграл важную роль в становлении Табакова как профессионального актера, впоследствии он не раз будет вспоминать его в интервью.

Спустя четыре года на базе Школы-студии МХАТ Олег Ефремов организует Студию молодых актеров, которая позже превратится во всем известный «Современник». «Этот театр возник не как обычно — сверху, а снизу, как добровольное объединение вокруг Олега Ефремова молодых единомышленников, мечтавших о новом, гражданственном театре. И пару лет не имел официального признания», — рассказывал позднее Табаков.

У меня были мысли вполне а-ля Андрей Болконский. Помнишь, когда он лежит на Аустерлицком поле? Но, пожалуй, польз от этого было две. Во-первых, я не испугался. А второе, я понял, что если Господь даст мне встать и обрести опять здоровье, я ничем, что меня не интересует, заниматься не буду — Олег Табаков. Он стал ведущим актером нового театра и был популярен у аудитории. Одновременно Табаков начал сниматься в кино, работать на радио. Из-за большой нагрузки в 1964 году он перенес первый инфаркт, тогда актеру было 29 лет. В интервью с Владимиром Познером Табаков говорил, что после этого принял решение не заниматься проектами, которые ему не интересны.

В те же годы он сыграл в спектаклях «Обыкновенная история» Виктора Розова , "Четвертый" Константина Симонова , "Декабристы" Михаила Шатрова и многих других. В 1968 году пражский театр «Чиногерны клуб» пригласил артиста на роль Хлестакова в спектакле «Ревизор». Табаков рассказывал, что сыграл почти 30 спектаклей подряд и имел «самый большой успех в жизни». «Потом я узнал, что на гонорар, который за меня получил Госконцерт, закупили импортное оборудование для шести столичных поликлиник. О спектакле много писала западная пресса, стали даже готовить мировое турне „Ревизора“, — утверждал актер. Но через полгода в Чехословакию вошли советские войска. Возмущенный Табаков направил телеграмму Леониду Брежневу с протестом.

В 1970 году Олег Ефремов стал худруком МХАТ, а Табаков занял место директора „Современника“. Он успешно руководил им на протяжении шести лет, но затем все же ушел со своего поста. В течение следующих нескольких лет он много времени уделял преподаванию на курсе на базе ГИТИСа и съемкам в кино, изредка участвуя в постановках „Современника“.

В 1983 году по приглашению Ефремова перешел в МХАТ. В 1987 году в труппе произошел конфликт, и один театр разделился на два: МХАТ имени Чехова, которым руководил Ефремов, и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина . Табаков присоединился к Ефремову.

В 1986 году произошло одно из важнейших событий в жизни артиста — приказом первого заместителя министра культуры были созданы три московских театра-студии, одним из них была студия под руководством актера. Работа над ней началась еще девять лет назад, когда Табаков со своими студентами отремонтировал бывший угольный склад и превратил его в подвал, который позже станет известен как „Табакерка“.

К ХХI веку Табаков подошел в статусе одного из главных актеров современности и признанного мэтра. После смерти Олега Ефремова в 2000 году Табакову предложили возглавить МХАТ имени Чехова. С того момента артист начал совмещать работу в этом театре и Театре под руководством О. Табакова в качестве актера, управление кафедрой мастерства актера в Школе-студии МХТ, а также художественное руководство двумя театрами, не говоря уже о съемках в кино и на телевидении.

Табаков признавался, что во время создания „Современника“ было легче, чем после развала СССР. По его мнению, советская система давала идеалы, хотя в них никто и не верил. „А сейчас… Капитализм идеалов не дает. Вот Черчилль говорил: я понимаю, что капитализм — это полное г*** но ничего другого пока лучше нет“, — рассказывал актер.

При этом артист говорил, что ненавидит Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Актер в интервью утверждал, что у него и в начале 1990-х лет назад не было ностальгии по СССР. „Другой коммунистический вождь Карл Маркс говорил — человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Я думаю, что придет время, когда это будет осмеяно, и, возможно, после этого забыто“, — заявил он.

Табаков был дважды женат. В первом браке родились двое детей — сын Антон и дочь Александра. Вторая жена Марина на 30 лет моложе мужа. В этом браке родились сын Павел и дочь Мария.