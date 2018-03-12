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Украинцы всегда будут помнить Табакова, уверен Медведчук
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Украинцы всегда будут помнить Табакова, уверен Медведчук 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук выразил соболезнования родным Олега Табакова и заявил, что украинцы всегда будут помнить актера, несмотря на внесение его в «черный список» деятелей культуры из РФ на Украине.
Народный артист СССР Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.
"Искренне соболезную родным, близким и почитателям таланта Олега Павловича. В одном из своих последних интервью об Украине Табаков сказал: «Если Украина в сердце, то, вырывая ее оттуда, ты вырываешь и сердце!» На волне антироссийской истерии Минкульт внес артиста в «черный список» и запретил ему въезд в Украину. Но прекрасного актера Олега Табакова помнят в Украине, и в сердцах миллионов украинцев память о нем останется навсегда", — цитирует Медведчука его пресс-служба в Facebook.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало «черный список» деятелей культуры из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности». В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Данный список постоянно пополняется новыми фамилиями.
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