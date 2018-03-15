В Беларуси вспоминают Олега Табакова

Остроумные цитаты его героев из любимых фильмов и меткие замечания, сказанные Олегом Павловичем не для публики и кинокамер, сейчас обильно цитируют в соцсетях, а люди, знавшие его близко, с трудом подбирают слова. Всем хочется говорить о нем как о живом. И актерам его двух театров, МХТ имени Чехова и «Табакерки», которыми Табаков руководил не одно десятилетие. И его коллегам в Беларуси.

Владимир Ушаков , создатель и худрук Современного художественного театра, организовывавший гастроли МХТ в Минске, застал последние овации Олегу Табакову в спектакле «Дракон», вскоре после которого народный артист СССР и попал в больницу:

— Видно было, что реплики даются ему с трудом, но играл он блестяще. Теперь я жалею, что не зашел за кулисы — не хотел беспокоить лишний раз. Казалось, будут еще и встречи, и разговоры. Хотя, конечно, возраст, 82 года, но это был необыкновенный человек. Настоящий гений подмостков, который умудрялся управлять двумя театрами, сниматься, создавать удивительные спектакли — во всем был мастером. Помню, как приехав в Минск, он отказался от банкета, поскольку ему было важнее обсудить со своими помощниками вчерашний спектакль — к профессии Олег Павлович относился крайне серьезно. Но в нем не было никакой недосягаемости, напротив, это был очень открытый, непосредственный, даже домашний человек. Обычно он первым начинал разговор — с вопроса, как у вас дела, и было видно, что ему действительно интересно услышать ответ.

Декан театрального факультета Белгосакадемии искусств Владимир Мищанчук сразу же вспоминает, как, проведя мастер-класс в академии, Табаков разделил свой гонорар между белорусскими студентами, будущими актерами:

— Тогда он приезжал сюда на фестиваль, привез два спектакля на «Панораму». А когда мы предложили провести мастер-класс, произнес всего два слова: «Нет проблем». Мы познакомились еще в 1980-х, когда в Гродно я стал самым молодым в Советском Союзе директором театра, а Олег Павлович создал свою «Табакерку». Тогда же и подружились. Хотя рядом с ним любой с первых же минут ощущал себя, будто давний знакомый — ко всем людям Табаков относился с удивительным доверием. Еще вчера я искал в интернете последние новости о его здоровье, а теперь пытаюсь поверить в то, что его больше нет. Царствие ему небесное. Театральное искусство всего мира понесло огромную утрату.

Прощание с Олегом Табаковым прошло в МХТ имени Чехова. Похоронили народного артиста на Новодевичьем кладбище в Москве.

Источник: «СБ-Беларусь сегодня»