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Олег Табаков умер как христианин, заявил его духовник
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Олег Табаков умер как христианин, заявил его духовник 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Актер Олег Табаков напряженно искал истину на протяжении многих лет и умер как христианин, заявил настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках протоиерей Владимир Волгин, совершивший накануне отпевание Табакова.
Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни, в четверг его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
"Я познакомился с Олегом Павловичем несколько лет назад, проводил с ним катехизаторские беседы, и он с радостью и открытой душой начал искать Христа", — рассказал священник, слова которого приводит синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
По словам отца Владимира, недуг побудил актера к духовным поискам. «Пребывая в болезни, Олег Павлович неоднократно исповедовался, причащался и соборовался, а также раскаялся во всех заблуждениях и грехах, касающихся как его жизни, так и творчества», — сообщил Волгин.
"Я считаю, что Табаков умер как христианин, примирившись со Христом и осознавая все свои ошибки и грехи, которые, верю, Господь ему по своей благодати отпустил", — заключил священнослужитель.
Он также напомнил, что нет человека, который бы не согрешил в своей жизни, и что отпевание совершается для того, чтобы иметь возможность помолиться о прощении грехов человека.
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