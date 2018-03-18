Театр Драмы в Екатеринбурге могут назвать в честь Олега Табакова

Великий артист ушел из жизни 12 марта, ему было 82 года, об этом сообщает в воскресенье, 18 марта, «АиФ-Урал»

С предложением назвать театр в честь Олега Табакова выступил депутат Гордумы Екатеринбурга Михаил Гаранин . По его мнению, такой ход позволит «побрататься» с московским театром «Табакерка», которым руководил артист, и сделать так, чтобы студенты могли приезжать в уральский театр на практику.

«Я считаю Олега Павловича Табакова великим русским актером. Думаю, со мной согласятся многие почитатели его таланта. Я считаю, что для России, для ее просвещения он сделал больше, чем Ельцин и Мединский вместе взятые. Те образы, которые он создал в театре и кино будут жить очень-очень долго. Но могут и обезличиться. Будут вспоминать «Кота Матроскина», и не знать создателя его голоса. Его роль в «Достоянии республики» — живая, полная оптимизма и любви— это все он сам: Олег Табаков. Он таким был всю свою жизнь и таким же и останется в наших сердцах», — написал Гаранин на свой странице в «Facebook».