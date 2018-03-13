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Названы лауреаты театральной премии «Прорыв»
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Названы лауреаты театральной премии «Прорыв» 

Ревизор.ru 13 марта 2018
Фото: Ревизор - культура
"Мы должны выразить благодарность номинационному совету премии, который позволил нам за такое короткое время увидеть так много совершенно разных замечательных спектаклей и в театрах с колоннами, и в подвалах, и в каких-то холодных углах — везде, где происходит театральная жизнь Петербурга", цитирует ТАСС председателя жюри, московского театрального критика Романа Должанского.
На этот раз программа была самая большая за всю историю премии — жюри посмотрело 22 спектакля.
"Лучшим режиссером" премии был назван Илья Мощицкий за постановку спектакля "Суд над Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре" в театре "Мизантроп". За роли в этом же спектакле премии были удостоены актеры Андрея Кондратьева — за роль прокурора Майкла Шейкеда и Филиппа Могильницкого — за роль адвоката Йорама Шефтеля.
В номинации "Лучшая актриса" победительницей стала Арина Лыкова, исполнившея роль Настены в спектакле "Живи и помни" в театре "Мастерская". А приз за "Лучшую роль второго плана" получил актер Малого драматического театра — Театра Европы Евгений Санников, сыгравший роль Геберле в спектакле "Страх. Любовь. Отчаяние" по Брехту.
Художник-постановщик Стас Свистунович был удостоен премии за работу над спектаклем "Губернатор" в БДТ имени Георгия Товстоногова. В номинации "Лучший менеджер" победителем стал Никита Владимиров, он получил награду за выпуск и прокат спектакля "Летучий корабль" (ООО "Искусство для людей").
Свою победу он посвятил памяти, ушедшего 12 марта народного артиста России Олега Табакова.
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