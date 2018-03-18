Артисты Театра Вахтангова примут участие в выборах президента РФ в Литве 

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Артисты Московского академического театра имени Евгения Вахтангова, находящиеся на гастролях в Вильнюсе со спектаклем «Царь Эдип» в постановке своего художественного руководителя Римаса Туминаса, в воскресенье примут участие в выборах президента РФ в литовской столице, сообщил ТАСС по телефону директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.
"Гастроли проходят с 15 марта, сегодня вечером состоится последний спектакль, — проинформировал Крок. — Но прежде все 37 артистов и работников Вахтанговского театра, задействованных в туре, отправятся в российское посольство в Вильнюсе, чтобы проголосовать на выборах президента России". «В Российском посольстве нам подтвердили, что нас ждут», — заявил директор Вахтанговского театра.
Крок уточнил, что в гастрольной афише значится только один спектакль — «Царь Эдип» по трагедии Софокла. Показы проходят в Национальном драматическом театре Литвы, билеты были раскуплены за два месяца до приезда российской труппы в Вильнюс. Желающих посмотреть на современное прочтение античной трагедии не остановила даже высокая цена на билеты — от €50 до €120, отметил директор Вахтанговского театра.
Он напомнил, что «Царь Эдип» — это совместный проект Вахтанговского театра и Национального театра Греции. Артисты играют на своих языках: русские — на русском, греки — на греческом. Исполнителями главных ролей выступают вахтанговцы, в числе которых Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Евгений Князев, Эльдар Трамов, Максим Севриновский, Екатерина Симонова и др. Греки представляют традиционный для древнегреческих трагедий хор.
Мировая премьера «Царя Эдипа» с успехом прошла в июле 2016 года в древнейшем действующем амфитеатре Греции — Эпидавре. Затем спектакль показали в Афинах. Московская премьера состоялась в ноябре 2017 года и была приурочена к 95-летию Вахтанговского театра.
"С тех пор «Царь Эдип» объехал многие города и страны, повсюду собирая полные залы. Уже три показа в Вильнюсе прошли на аншлагах, в воскресение состоится последний спектакль, которому также гарантирован аншлаг", — заключил директор Вахтанговского театра.